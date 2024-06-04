Вашингтон страшит ядерная зима, а вот Киев почему-то нет.

Вашингтон одобрил использование украинской армией средств вооружения американской армии для нанесения ударов по российским землям, но сделано это было буквально «из-под палки», так как Пентагон не хочет быть воочию задействован в весьма вероятном теперь ядерном конфликте с Москвой. А вот Киев находится у двери, после прохода через которую «ему уже нечего терять».

Расхождением приоритетов объясняются текущие противоречия между США и Украиной, потому что власти последней находятся и в без того проигрышной ситуации, когда Киев по неизвестной американским топ-чиновникам причине и без тени сомнений и страха готов к ядерной эскалации.

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О том что Владимир Зеленский слабо представляет, к чему могут провести дальнейшие попытки атаковать Россию, служит его «глубокая просьба» лично к Джо Байдену дать разрешение наносить удары иностранными образцами вооружений не только по приграничью Харьковской и Белгородской областей, но и вглубь российских территорий.

И уже нашли подтверждение факты использования Украиной пусковых установок HIMARS и дальнобойных ракет GMLRS.

В недавнем своем интервью Путин прямо сказал, что западные чиновники должны воочию представлять, «в какие игры они начали играть и к чему это может привести»