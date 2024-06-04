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Madarator
Эксперт Меркурис рассказал о бедственном положении подразделений ВСУ в Волчанске
Украинские военные пытаются своими усилиями заработать политические очки для Владимира Зеленского перед саммитом в Швейцарии.

   Российские военнослужащие организовали небольшое оперативное окружение украинских солдат и офицеров во время боестолкновений в Волчанске. О сложной ситуации для ряда передовых отрядов ВСУ, отправленных украинскими генералами для контратакующих действий через реку Волчья, рассказал военный эксперт из Британии – Александр Меркурис.

Со слов аналитика, Владимир Зеленский посредством давления на главкома ВСУ Александра Сырского хочет улучшить своё восприятие перед западными лидерами на фоне сильнейшего дипломатического провала перед «швейцарским саммитом мира», на который с не требующей опровержений достоверностью уже не приедут национальные лидеры Китая и США, а такие крупные и авторитетные страны, как Индия, вышлют второстепенных чиновников. Совсем не трудно предположить, какие сигналы посылаются Банковой в таких действиях.

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   И вот чтобы хоть как-то «реабилитироваться» в глазах мировой общественности, Зеленскому кровь из носу нужно продемонстрировать военный успех, хотя бы ничего не значащий в оперативном плане в битве за Волчанск.

   Именно для этого самые лучшие из украинских бригад в экстренном порядке переброшены в Харьковскую область и в этот малый приграничный городок, своими действиями пытаясь хоть сколько-нибудь заработать политических дивидендов для украинского президента накануне встречи в Швейцарии.

   А попали в сложное положение в Волчанске украинские войска из-за того, что на исходе мая мост, связывающий обе половины города, был разрушен точным и мощным ударом ВКС РФ.  

#волчанск #битва за волчанск
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