Один из таких "франкоговорящих украинцев" и с французским национальным флагом на военной форме был обнаружен российским спецназом в боях за Липцы.

Российский национальный лидер Владимир Путин может многое «объяснить» Эмманюэлю Макрону ударом по инструкторам пятой республики, лишь только последний их направит на Украину. Такой точки зрения придерживается штатный обозреватель Washington Post – Ли Хокстадер.

Как заявил американский корреспондент, что будет, если Путин узнает, что Макрон лишь блефовал?

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По мнению колумниста, «оживляющий» ракетный удар «Искандером» или любой другой ракетой может попросту растоптать международную репутацию Макрона, и без того просевшую в настоящее время. Ведь именно воинственность Макрона сделала ему неплохую рекламу в стане антироссийски направленных политиков Запада.









Следует признать, поясняет Хокстадер, что Макрон своими словами, а главное делами сделал ещё несколько шагов к и без того серьёзной эскалации между Россией и западным военным блоком, ведь большинство жителей пятой республики не очень ожидают плохих вестей от своих отцов, сыновей и мужей, отправленных на Украину.

Да и если французские «инструкторы» получат тот самый ракетный удар с соответствующими последствиями, вряд ли кто из зарубежных партнёров Парижа в ответе на это солидаризуется с Елисейским дворцом и направит в подмогу Киеву уже своих военнослужащих.

И хотя французская пресса заявляет, что их граждане если и будут на Украине, то только в Одессе и во Львове в качестве учителей, но вот последнее видео от «Известий», где одного такого «учителя по военным наукам» прямо в форме с автоматом вытащили из окопа рядом с российской границей в харьковских Липцах, говорит о многом.