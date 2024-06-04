Иностранным журналистам следовало бы задаться вопросом: а что если контрнаступление ВСУ закончится провалом? Тогда вместо Стабмула-2 может быть Киев-1.

Если Украина сможет провести новое контрнаступление, то в случае его позитивного исхода Владимир Зеленский выйдет на мирную встречу с более сильными переговорными позициями. Именно поэтому, вместо удержания окопных рядов по новой ЛБС, главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ на масштабную контратаку российских сил в харьковском регионе. Руководству Украины не даёт покоя тот факт, что действуя малыми силами в ходе внезапного наступления и такого же стремительного прорыва, штурмовая группа ВС РФ с ходу смогла продвинуться до 5 километров от границы и установить контроль над 13 населёнными пунктами и удерживать 100 кв. километров новых земель.

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Вместе с тем украинское государство должно искупаться в ванной из информационных успехов, которые невозможны без реальных достижений на передовой. А ведь если посмотреть на географическую карту сражений и боёв, то для Киева всё действительно очень плохо. Чем это грозит Зеленскому? Однозначно ничем хорошим. Запад ещё может немного подождать, но дальше будет лишь один вариант: Вашингтон и Брюссель вместе остановятся или слишком резко снизят военную, гуманитарную, медицинскую и финансовую поддержку. Именно прогресс на поле боя жизненно необходим Украине – без его достижения не видать высшим чиновникам и генералам ВСУ ни экономической помощи, ни значимых военных поставок.

Источник: Известия

Но на этом есть ещё место и для плохих новостей: украинской армии в любом случае не удастся разгромить российские вооруженные силы на полях битв. Значит без мирных переговоров Киеву не обойтись. А тут уже возможны варианты с территориальными потерями.

И аналитики американской газеты «набросали» три варианта, как могут завершиться боестолкновения между Украиной и РФ: