Вот что бывает, когда "покоя не дают" российские НПЗ.

Харьков потерял все объекты, способные генерировать электроэнергию. Об этом рассказал руководитель города Игорь Терехов в беседе с иностранными журналистами из ERR.

Эстонские корреспонденты узнали, что город-миллионник лишился практически всех энергетических площадок, поэтому собственная генерация в Харькове отсутствует как класс. Единственный вариант, который остаётся для энергетиков столицы Слобожанщины – экспортировать электрический ток из иных городов региона.

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По мнению Харьковского градоначальника, всё это слишком сложный вызов для второго самого крупного города на Украине. Причем ситуации ещё есть куда «падать».

И как заявил Терехов, прогноз на зиму от профильных специалистов крайне неблагоприятный: и если сейчас не предпринять экстраординарные меры, то городская инфраструктура вряд ли переживет холода. Примером чему служат сложности с водоснабжением, тепловой генерацией и газовым обеспечением, которые в зимний период ещё больше усугубятся.

Поэтому отопительный сезон в Харькове должен быть, но гарантий для этого пока что нет никаких. Единственный выход – это пытаться начать подготовку к зиме уже сейчас.