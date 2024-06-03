Харьков потерял все объекты, способные генерировать электроэнергию. Об этом рассказал руководитель города Игорь Терехов в беседе с иностранными журналистами из ERR.
Эстонские корреспонденты узнали, что город-миллионник лишился практически всех энергетических площадок, поэтому собственная генерация в Харькове отсутствует как класс. Единственный вариант, который остаётся для энергетиков столицы Слобожанщины – экспортировать электрический ток из иных городов региона.
реклама
По мнению Харьковского градоначальника, всё это слишком сложный вызов для второго самого крупного города на Украине. Причем ситуации ещё есть куда «падать».
И как заявил Терехов, прогноз на зиму от профильных специалистов крайне неблагоприятный: и если сейчас не предпринять экстраординарные меры, то городская инфраструктура вряд ли переживет холода. Примером чему служат сложности с водоснабжением, тепловой генерацией и газовым обеспечением, которые в зимний период ещё больше усугубятся.
Поэтому отопительный сезон в Харькове должен быть, но гарантий для этого пока что нет никаких. Единственный выход – это пытаться начать подготовку к зиме уже сейчас.