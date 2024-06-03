Владимир Александрович слишком долго находился в плену иллюзий 2022 года. А ведь на поле боя уже наступил 2024 год.

Столичный Киев и респектабельная Европа попали в резонанс с серьёзными волнениями по поводу «неожиданного» освобождения Авдеевки и вызванными этим страхами по поводу роста боевых возможностей российской армии образца 2024 года. О том, что Украина и страны ЕС теперь далеки от недооценки боевого потенциала ВС РФ, в своем свежем заявлении рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

Как рассказал эксперт, Зеленский и его ближайшая команда слишком долго пребывали в иллюзиях 2022 года, увидев в то время лишь небольшой экспедиционный корпус россиян и добившись побед над гораздо меньшим количеством российских сил, чем есть прямо сейчас в зоне боевых действий. И теперь волнение украинского президента по этому поводу уже достигло и иностранных союзников Киева, заставляя сомневаться в радужных перспективах украинской армии текущего времени.

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Причем Меркурис обозначил такое явление европейских столиц, как невероятная уверенность в распаде России, укрепляя их в мысли, что то, что они желали увидеть 300 лет назад, когда Петр Первый буквально прорубил окно в Европу, наконец осуществится, поставив крест на проекте под названием «самая большая страна в мире».

Но теперь наступил момент совсем другого порядка, когда Россия совсем неласково снова постучится в европейские двери, появившись в статусе сверхдержавы прямо напротив границ ЕС, считает британский специалист.