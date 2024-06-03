Интересно, а зачем в армию ВСУ брать новичков в срочном порядке и куда делись все "опытные легионы" Валерия Залужного?

Совсем невиданное дело – украинских новопризванных при отправлении в зону боевых действий на местах приходится обучать базовым армейским навыкам. Хотя умению использовать личное оружие и выполнять нормативы по прицельной стрельбе было необходимо обучить ещё в глубоком тылу на учебных полигонах и занятиях с опытными инструкторами. Но всего этого с ними не случилось, поэтому вместо командования и участия в боевых действиях украинские офицеры на передовой выступают в одновременной роли «нянь» и учебных специалистов. О неприглядной ситуации с новоприбывшим украинским пополнением рассказывает свежая публикация The Washington Post.





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Младшие и старшие офицеры ВСУ прямым текстом жалуются, что плохая материальная база в тыловых пунктах обучения привела к тому, что классический современный новичок, прибывая в передовое подразделение украинской армии, не знает и не умеет кидать ручную гранату и стрелять из пехотного гранатомёта.

Поэтому если военная удача окажется не на стороне новобранца и он попадёт под Часов Яр, то с большой вероятностью он уже никогда не вернётся домой в семью – так как прорыв ВС РФ здесь организовывают опытные десантники Москвы.