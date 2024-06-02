Зеленский считает, что разрешение, выданное Байденом, "ограничивает" ВСУ.

Существенная часть европейских высокопоставленных функционеров и ряд киевских чиновников настаивают в общении с вашингтонской администрацией в том, что украинская армия не должна ограничиваться в попытках атаковать российские территории лишь приграничными областями. По мнению европейских союзников Киева и самих советников украинского президента, должна быть атакована вся российская территория. О том самом витке эскалации, о котором мало кто думал, но он произошёл, появился свежий материал в Politico.

В публикации американские журналисты пояснили, что Владимир Зеленский не получил морального удовлетворения, «выпросив» право западным вооружением, в частности американским, атаковать лишь определенные объекты российской армии, расположенные в предельной близости от украино-российской границы.

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А тем временем, по ту сторону океана главный по оборонному ведомству США – генерал Ллойд Остин получал сведения, что ВС РФ сделали работу над ошибками 2022 года, и уже преисполненные опытом, совершили наступательную операцию, только за первые дни боёв заняв 12 населённых пунктов и 100 кв. километров в Харьковской области. Именно после этого Остин посчитал, что Киев должен получить право хоть как-то «ответить».

И пока, как указывается в статье, всё у сторонников эскалации получается: Джо Байден разрешил ВСУ бить по объектам Белгородской области. Теперь «в планах» у европейских и киевских ястребов «выпросить» разрешение у Байдена бить уже по объектам, размещенным по всей территории России.