Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Politico: Зеленский сегодня обсудит с главой Пентагона Остином вероятное расширение ударов по РФ
Зеленский считает, что разрешение, выданное Байденом, "ограничивает" ВСУ.

   Существенная часть европейских высокопоставленных функционеров и ряд киевских чиновников настаивают в общении с вашингтонской администрацией в том, что украинская армия не должна ограничиваться в попытках атаковать российские территории лишь приграничными областями. По мнению европейских союзников Киева и самих советников украинского президента, должна быть атакована вся российская территория. О том самом витке эскалации, о котором мало кто думал, но он произошёл, появился свежий материал в Politico.

   В публикации американские журналисты пояснили, что Владимир Зеленский не получил морального удовлетворения, «выпросив» право западным вооружением, в частности американским, атаковать лишь определенные объекты российской армии, расположенные в предельной близости от украино-российской границы.

реклама



   А тем временем, по ту сторону океана главный по оборонному ведомству США – генерал Ллойд Остин получал сведения, что ВС РФ сделали работу над ошибками 2022 года, и уже преисполненные опытом, совершили наступательную операцию, только за первые дни боёв заняв 12 населённых пунктов и 100 кв. километров в Харьковской области. Именно после этого Остин посчитал, что Киев должен получить право хоть как-то «ответить».

   И пока, как указывается в статье, всё у сторонников эскалации получается: Джо Байден разрешил ВСУ бить по объектам Белгородской области. Теперь «в планах» у европейских и киевских ястребов «выпросить» разрешение у Байдена бить уже по объектам, размещенным по всей территории России.

#инопресса #ллойд остин #ллойд остин и зеленский
Источник: politico.com
+
Написать комментарий (0)
Управляющий Ронкен: Ritter Sport остался в РФ из-за любви российских детей к шоколаду
WSJ: Пентагон запретил Украине использовать ракеты ATACMS для атак по территории России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сладков: Танк «Валера» станет образцом для промышленного производства «царь-мангалов»
2
c 29 мая по 31 мая 2024 забанено более 500 000 аккаунтов Steam
1
Российские операторы связи жалуются на запрет размещения базовых станций вблизи жилых домов
8
Еще 5 телефонов Xiaomi получат обновление HyperOS
3
Концерн «Калашников» представил беспилотник «Легионер-Е33К» с электрическим двигателем
+
Япония, Франция и Германия объединили усилия для разработки электромагнитной пушки
4
Европа закупает рекордное количество российских металлов
2
TWZ: израильские ракеты "Тамир" для ВС США – ключ к борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами
+
Samsung выпускает обновление One UI 6.1 ещё для одной модели смартфона среднего класса
2
Космический корабль Starliner готов к очередной попытке запуска
1
Энтузиасты создали специальную платформу для полного погружения у игру World of Tanks
3
Илон Маск обвинён в инсайдерской торговле на сумму свыше 7,5 млрд долларов
+
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco F6 Pro
1
Главком ВСУ поблагодарил американского генерала за испытание военной техники в «реальных боевых условиях»
3
Россия предупреждает о "неприятных последствиях" для Запада за поставки Украине дальнобойного оружия
2
Eurasian Times: Немецкие военные «потеряли» новейшую ракету IRIS-T
+
Рolitico: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ, но с большим нюансом
1
Связанный с Telegram токен Notcoin обгоняет Solana, Dogecoin и XRP
+
Samsung Galaxy Z Fold 6 получит более широкий экран и улучшенный дизайн
+
КБ из Белоруссии представило боевой дрон Hunter для уничтожения беспилотных катеров
+

Популярные статьи

Обзор трех потенциальных фильмов-"блокбастеров", которые вышли в 2024 году
5
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
86
О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства
21
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
21
ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года
11
Влияние виртуализации и целостности памяти на FPS в PUBG
20
The National Interest: самолёт Су-34 – отличный инструмент для достижения стратегических целей РФ
1
Итоги State of Play 2024: Sony опять никого не впечатлила
1
Япония намерена занять треть мирового рынка программно-определяемых автомобилей
4
FT: Небесный "зонтик" НАТО в Восточной Европе настолько дырявый, что его, по сути, не существует
8

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
06:49
Так это с ДЛСС :). С ДЛСС можно 60фпс выдавить без всяких модов на фг.
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
Инна Фёдорова
06:44
Тупые эти япошки. Рельсотрон с заявленными ими ТТХ - дорогое, и малоэффективное фуфло
Япония, Франция и Германия объединили усилия для разработки электромагнитной пушки
Mr. Night
06:37
Думаю, 2024 год поставит точку в решении украинского вопроса
На Украине в результате ночного удара ВС РФ повреждены две тепловые и две гидроэлектростанции
Garthar
06:24
Тут речь как бэ о санитарных нормах, а не об отказе от всего этого.
Российские операторы связи жалуются на запрет размещения базовых станций вблизи жилых домов
Garthar
06:21
Эта скорлупа по сути и есть сау и врят ли она используется для чего-то кроме обстрела укреплений противника. Танк лучше в маневренном бою, но сейчас опять эра позиционок
Сладков: Танк «Валера» станет образцом для промышленного производства «царь-мангалов»
Александр Андросов
05:36
Получается они хотят потратить энергию от сжигания топлива на преобразования продуктов сгорания этого топлива в новое топливо. Что?
Ученые нашли способ снизить выбросы СО2 при работе котлов за счет его преобразования в метан
glavhyilo
05:17
там говорят,яблони скоро будут цвести
Японский миллиардер Маэдзава передумал лететь на Луну в корабле SpaceX
Руслан
05:14
Когда уже андроид выйдет на ПК
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
Руслан
05:04
Сравни тесты красные всегда больше памяти резервируют, но не значит что им столько нужно для игры
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
REY_B_
04:56
Жирные тушканы начинают шевелиться только в одном случае - у них начинает подгорать снизу. И что у них там подгорает, известно всем. А как известно "война всё спишет", вот и...... То, что Украина поте...
Поддубный заявил, что ВСУ используют западные ракеты для ударов по территории РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем