И выход из ловушки для украинских подразделений, из-за политических последствий для Зеленского, фактически невозможен.

Волчанск и Часов Яр на текущий момент представляют собой ту самую ловушку, из которой выйти без потерь в живой силе и столь драгоценной для украинского Генштаба бронетехнике практически не получится. Такой точки зрения придерживается британский военный аналитик Александр Меркурис, записавший соответствующий подкаст на Ютуб. По мнению эксперта, военнослужащие украинской армии находятся в ситуации, когда их снабжение по текущим логистическим маршрутам слишком затруднено. И это наблюдается как при обороне Волчанска, так и при удержании позиций в Часовом Яре.

Меркурис заявил, что это фактически два сформировавшихся котла.

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Причем шанс выйти из оперативного окружения утерян ранее, так как Владимир Зеленский, а следом и главком украинской армии Александр Сырский стараются избежать громких политических провалов, поэтому приказ на отход не был отдан. Теперь солдатам и офицерам ВСУ, обороняющим эти города в Харьковской и Донецкой областях соответственно, придется думать о своем спасении самостоятельно.





Украинский MaxxPro прорывается под непрерывными разрывами российских снарядов в Часов Яр





Лишним фактом, что Меркурис прав в своих предсказаниях, предвестниках скорого поражения ВСУ в оборонительных боях в вышеназванных городах, можно назвать известие, подтверждаемое визуальным контролем российских разведывательных БПЛА, что ВКС РФ точным ударом перебили дорожное покрытие моста через реку Волчья в Волчанске, тем самым затруднив отход с противоположного берега в часть города, ещё контролирующуюся украинской армией.