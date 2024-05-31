Положение украинской армии настолько серьёзно со знаком минус, что западных лидеров видимо уже не пугает угроза применения в некоторых исключительных случаях так называемого ТЯО уже по своим землям

Новость о том, что Джо Байден уже и не против, чтобы украинские военные задействовали западные образцы вооружения против объектов на территории РФ, появилась немногим ранее. Но инсайдеры сделали важный акцент: обоюдное противостояние должно вестись исключительно в рамках так называемой контрбатарейной борьбы. Это решение стало следствием прорыва украинской обороны в ходе внезапного наступления от 10 мая, когда действуя лишь малыми группами, российская войска за несколько дней первых боёв в Харьковской области смогли сходу освободить 13 населённых пунктов и установить контроль над территорией в 100 кв. км. Само разрешение атаковать территорию России иностранными ракетами и бомбами «выдано» от 30 мая 2024 года. Есть и второе исключение: запрет действует на использование ракет оперативно-тактического уровня ATACMS и части других средств не ближнего радиуса действия.





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Хаймарс





Американские журналисты сделали акцент на том, что красная линия, которую собственноручно для себя начертил Байден в отношении запрета задействовать американское оружие против исконных земель РФ, сам же и пересек. Один из чиновников на условиях анонимности сообщил, что это ещё не все запреты, которые Байден может ослабить.