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Madarator
Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России
Дальнобойные ракеты американских самолётов могут поражать цели на удалении до 1300 км.

   Власти Дании всеобъемлюще высказались в поддержку разрешения для украинской армии атаковать при помощи F-16 цели, расположенные на территории России. С таким объявлением на официальном уровне выступил руководитель МИД Дании – Ларс Расмуссен.

   Иностранный министр в беседе с украинскими журналистами из издания «Европейская правда» заявил, отвечая на вопрос про удары по землям РФ при помощи образцов вооружения, передаваемых Копенгагеном, что это предполагалось изначально, когда местный парламент дал свое согласие на отправку американских самолётов Воздушным силам ВСУ.

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   По этому поводу высказался военный обозреватель Олег Иванников, что при помощи западных инструкторов ВСУ будут пытаться предотвратить создание «санитарной зоны» из харьковского региона. Именно для этого Киев так ждёт американские истребители. Высказался и Эммануэль Макрон во время своего визита в ФРГ. Французский лидер заявил, что украинская армия должна иметь право обстреливать только те участки РФ, откуда ведётся огонь по Украине.

AGM-158 – аналог британской Storm Shadow

   А мы тем временем вспомним, что датские ВВС сообщили об отправке на Украину как минимум девятнадцати F-16, как только её армия перевооружится на свежие F-35. Передаваемые ВС ВСУ экземпляры могут использовать в качестве штатных единиц ракеты противовоздушной борьбы AIM-120, бомбы-планеры JDAM-ER и GBU-39B и ракеты класса «воздух-земля» – AGM-158. В последнем случае, если украинская армия получит дальнобойные версии этих КР под буквенным индексом «JASSM», то потенциальными объектами для атаки могут быть цели на удалении до 1300 километров от места запуска.

#f-16 #f-16 для украины #f-16 на укарине #agm-158
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