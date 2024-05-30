Все этапы избавления от инсулиновой зависимости заняли около года

Сахарным диабетом 2-го типа называется хроническое заболевание человека, при котором возникает нарушение метаболизма организма с избытком глюкозы в крови и полной нечувствительностью к гормону инсулина. Последний же нужен для того, чтобы клетки получали достаточно энергии. Но без инсулина глюкоза не способна проникнуть вовнутрь клетчатой мембраны и выступать источником энергии. Именно при так называемом инсулиннезависимом сахарном диабете процесс переработки глюкозы в энергии невозможен: клетки показывают полное равнодушие к инсулину и глюкоза оказывается заблокированной для клеток.

Известно, что среди всех разновидностей диабета, СД 2-го типа распространен на 95% и считается, что излечиться от этого серьёзного заболевания практически нельзя: можно лишь обнаружить его на ранних стадиях и бороться с патологией, пока она не вышла из-под контроля.

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Но китайские медики-ученые заявили, что им первыми удалось вылечить больного от такого типа диабетического заболевания. О прорывном достижении китайских специалистов рассказала публикация в лице издания South China Morning Post.

Так летом 2021 года врачи Поднебесной подвергли мужчину-пациента процедуре клеточной трансплантации. И уже через три месяца больному оказался не нужен внешний инсулин, а контроль за сахаром при помощи таблеток постепенно уходил прошлое с уменьшением количества и дозировки употребляемых пероральных препаратов. И вот спустя год этот человек смог существовать без этих медицинских средств абсолютно.

Последующие детальные обследования показали, что в организме снова заработали утраченные ранее функции работоспособности поджелудочной железы.