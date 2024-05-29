Прилип как банный лист. Именно про Владимира Александровича такая поговорка актуальна как никогда.

Высокопоставленные функционеры Североатлантического альянса обратились с личной просьбой к Владимиру Зеленскому и попросили его перестать играть в «публичную дипломатию» в вопросе вступления украинского государства в военно-политический блок. Новость о том, что чиновникам высокого ранга, принадлежащим к когорте НАТО, очень не нравится излишняя инициативность по этому поводу Зеленского, рассказывается в свежей публикации британского Telegraph, имеющего свои источники в организации.

Так в материале акцентируется, что Великобритания, которая была всегда за присутствие в военно-политическом блоке Украины, привлекла слишком большое внимание к вопросу обсуждения вероятного нахождения Киева в составе блока.

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При этом лично до Зеленского довели информацию, что его излишняя инициативность выходит всем боком и лично ему нужно просто перестать давить на союзников, которым сегодняшнее будущее Украины в НАТО пока ещё «не видится».

Причем до руководства восточноевропейской республики ещё раз довели информацию о том, что в этом году уж точно никто Украину в НАТО не возьмет, как и не даст старт для такого рода переговоров.

И уже Олаф Шольц предельно конкретизировал, что стать полноправным альянсом группы НАТО Украине не представляется возможным ни сейчас, ни в ближайшее время, ни спустя 30 лет. О том, что «торопиться излишне» в этом вопросе не стоит, он говорил не единожды. И делал это в 2022 году, когда было объяснено предельно ясно, что Украине в НАТО не рады.