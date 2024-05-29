А как иначе? При покупке за отечественную валюту будет положена скидка в 3$ за баррель.

Россия будет продавать Индии своё чёрное золото за рубли. Речь идёт о сделке между российским правительством и крупнейшей нефтеперерабатывающей фирмой российского партнера по БРИКС.

Согласно осведомлённым источникам Reuters, этой индийской компанией стала Reliance Industries. Партнером с российской стороны будет «Роснефть». Согласно международному договору между корпорациями, 12-месячный договор предусматривает покупку как минимум 3 миллионов баррелей за 30-календарных дней. В итоге Индия может купить за год около 36 млн. баррелей.

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Журналистам Рейтерс стали известны подробности правообязывающего документа, согласно которому с 1 апреля будет покупаться российская нефть марки Urals. Причем каждый баррель «крови экономики» будет продаваться с 3-долларовой скидкой за единицу барреля. А в случае особой нужды индийская сторона может рассчитывать на дополнительную покупку четырех партий нефти общим объемом в 2 млн. баррелей каждый месяц.

Все платежи по новой сделке будут проходить через 2 банка – отечественный «Газпромбанк», избежавший западных санкций, и через HDFC Bank – соответственно финучреждение индийской стороны.