Долгие разговоры о передаче американских истребителей длятся уже третий год.

В бельгийском МИД поспешили выступить с «одобряющим заявлением», высказанным в пользу украинской армии. Согласно официальным комментариям руководителя министерства иностранных дел Бельгии Аджа Лябиба, Воздушные силы ВСУ получат как минимум 30 единиц американских истребителей. Сообщение о том, что бельгийские F-16 будут переданы Киеву к 2028 году, высокопоставленный функционер сделал во время беседы с журналистами радио RTL.

Но что бы уж совсем грустно не было Владимиру Зеленскому и Александру Сырскому, первый самолёт королевских ВВС пересечет государственную границу с Польшей и появится на Украине где-то к концу 2024 года. По крайней мере так утверждало бельгийское правительство ещё месяц назад.

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Именно в тот момент времени Людивин Дедондер поделилась информацией, что Бельгия помнит о союзнических обязательствах и сделает «всё возможное» для отправки американских самолётов Украине к концу этого года. Возможно.

Но для выполнения в столь оперативном ключе поставок должны совпасть три фактора: безопасность собственно Бельгии, высокий уровень боеспособности местных ВС и выполнение международных договоров в пределах альянса НАТО.