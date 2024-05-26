Никто не хочет быть глупцом, пока Джо Байден получает бесплатную рекламу для президентских выборов в ноябре.

Монолитному единению высших европейских политиков пришел закономерный конец из-за спора вокруг замороженных российских активов. Часть лидеров ЕС категорически против американского плана по использованию экономического имущества России для обеспечения Украины. О громогласных спорах в стане европейцев спешит сообщить Politico.

Согласно свежей публикации, как только началась спецоперация на Украине, Брюссель и Вашингтон принялись замораживать доступ к активам правительства РФ. И таковых нашлось на астрономическую сумму в 300 млрд евро. Причем по сегодняшней задумке все эти средства должны уйти на обеспечение украинской армии летальным оружием.

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Но как бы не надеялись заокеанские политики в стане Республиканской и Демократической партий, в странах-флагманах ЕС на этот счёт нет единой позиции, а есть то самое «вялое одобрение», когда Италия, Франция и Германия, хотят получить от Белого дома гарантии.

По мнению представителей Брюсселя, есть неиллюзорный шанс, что Киев так и не сможет заплатить кредит, и долг за Украиной должна будет закрыть Европа, а США останутся от этого в стороне, «купаясь» в грандиозном пиаре.

В стан европейских союзников дополнительно внесла раскол Венгрия, чье «вольнодумство» мешает ЕС запустить свои руки в замороженные активы. Ведь Брюссель рассчитывает на проценты от российских вложений в западных странах проспонсировать ВСУ.

В Кремле пообещали на такие угрозы со стороны Брюсселя и Вашингтона ответить симметрично.