Опять вся надежда на западных союзников.

Российские группы военных стали пользоваться преимуществом в снарядах, наверняка зная, что ВСУ практически нечем ответить. О том, что у ВС РФ появилось преимущество в более плотных ударах по оборонительным сооружениям и просто позициям украинской армии, в беседе с журналистами из американского Wall Street Journal рассказал военнослужащий ВСУ, попросив сохранить свою анонимность.

По словам украинского бойца, российские военные каким-то образом догадались, что боеприпасы – это очень дефицитная позиция для артиллеристов ВСУ, поэтому наступления локального характера со стороны ВС России слишком участились, жалуется боец. Солдат считает, что для украинских сил так бесконечно длиться не может, и ситуация из «просто напряженной», перейдет прямо к до крайности дефицитной.

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Согласно статистике украинского военнослужащего, выпустив один снаряд в сторону российских окопов, в ответку летит как минимум десять снарядов россиян. Но и просто «молчать» нельзя, накапливая по линейной логике «запас»: без ответных мер со стороны ВСУ украинская пехота перестанет существовать.

На текущий момент у российской армии огромное артиллерийское преимущество, заключенное в превосходстве как по количеству ствольной и реактивной артиллерии, так и по количеству соответствующих боеприпасов.