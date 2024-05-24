Видимо, собственные "эффективные менеджеры" есть и у Бундесвера.

Желание германской армии стать сильнейшей пехотной армией Европы наталкивается на неожиданные преграды. Речь идёт о дефиците так называемых СИЗ – средств индивидуальной защиты.

В немецком Bild поделились своими впечатлениями после речи главы местного МО – Бориса Писториуса, заявившего, что в сегодняшнем Бундесвере мало не только танков, авиации и боевых судов, но и СИЗ. По словам министра, каски и бронежилеты «есть не только лишь у всех» солдат и офицеров.

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Что интересно, данная проблема возникла не вдруг и не сейчас, а подсвечивается различными комиссиями и проверяющими индивидуально инспекторами, на протяжении около двух лет. Так бюджетный комитет бундестага вынес решение, что закупки амуниции для военнослужащих должны быть ускорены немедленно. А каждые шесть месяцев должен быть готов письменный отчёт по подобной деятельности.

Причем журналисты Bild смогли получить доступ к отчётам 2024 и 2023 годов, в ходе подробного изучения которых выяснилось, что поставленные задачи свыше так и оказались лишь частично исполненными. И вот горячий пример. Те фирмы, кто должны шить камуфляжную форму, получили статус банкрота. Не легче дела обстоят и на заводе рюкзаков, где пожаловались, что так и не смогли преодолеть кризис, возникший во время пандемии коронавируса.

Противоосколочный бронежилет бундесвера Splitterschutzweste Ersatzhülle

Вследствие этих проблем немецкое МО было вынуждено оправдываться перед депутатами Бундестага, «пообещав» исправиться уже к концу этого года.

И как заявил один из действующих офицеров бундесвера, германские чиновники весьма красноречивы, когда дело касается приукрашивания действительности с проваленными поручениями. Причем такая картина для сегодняшней ФРГ скорее типична, чем экстраординарна.