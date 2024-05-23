В конце февраля Комитет по вопросам разведки при президенте Украины сообщил, что ожидает весной попытку свержения Зеленского.

В военной разведке Украины всё ещё уверены, что государственный переворот, который планируется осуществить в Киеве, никуда не исчез. И так называемый проект плана «Майдан-3» всё ещё находится в действии. Своё опасение за судьбы высших украинских чиновников высказал генерал украинского ГУР Андрей Юсов.

Военный заявил, что главной целью операции «Майдан-3» является свержение Владимира Зеленского. По его словам над нейтрализацией этой угрозы работают много специалистов, но окончательно купировать будущие опасности для текущего руководителя Украины к настоящему моменту не удалось.

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Вспомним предысторию. Злоключения для украинского президента по версии Главного управления разведки МО Украины, начались в феврале, когда так называемый Комитет по вопросам разведки при президенте Украины раскрыл широкой общественности наличие плана по перевороту внутри государства. Именно в те дни было публично озвучено, что этой весной ряд сил попытается отстранить Зеленского от власти. И всё по вполне «официальной» причине: якобы легитимность Зеленского после 21 мая переходит в плоскость прямого нарушения Конституции.

А тем временем, до истечения сроков так называемой операции «Майдан-3» осталась ровно одна неделя, так как по версии ГУР, на её проведение отводились три весенних месяца.