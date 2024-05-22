У страха глаза велики, в особенности когда нет фактов. Хотя...

Власть США уверена, что в космосе у РФ в недавнем времени начал полёты космический аппарат прямого военного назначения. По мнению вашингтонской администрации, на околоземной орбите вращается не обычный спутник, а боевой модуль с основной функцией – уничтожать спутники вероятного оппонента. О сильной уверенности в этом рассказал Патрик Райдер в качестве официального лица, представляющий Пентагон.

Во время речи, сказанной в ходе публичного брифинга, по мнению американских военных 16 мая в небе появился объект с явными признаками «противокосмического оружия», выводящего из строя другие спутники, совершающие свой постоянный полёт на низкой орбите вокруг Земли.

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Именно на этой орбите по информации Райдера, летает и правительственный спутниковый модуль США.

Но вот в качестве доказательств каких-либо реальных фактов предъявлено не было, как и не было озвучено точных характеристик «того самого уничтожителя чужих спутников», принадлежащего российскому космическому агентству. Заявлено, что связаться с Москвой по поводу космического противостояния пока что никто из американских военных чиновников так и не решился.