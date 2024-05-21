Электрический двигатель и малые размеры делают обнаружение дрона даже с воздуха воистину нетривиальной задачей.

Пока западные оружейные эксперты вместе с военнослужащими украинской армии беспричинно начинают утверждать, что российская армия продолжает использовать только лишь «столетние» образцы вооружений, чуть ли не сбереженные со времён Куликовской битвы, спецназ ВС РФ для продвижения вперед, желая сохранить жизни разведчикам, вовсю пользуется беспилотными решениями наземного типа, снаряжёнными большой массой взрывчатки для уничтожения защищенных оборонительных сооружений ВСУ. Так стало известно, что очередное пулеметное гнездо украинской армии было благополучно обезврежено передовым дроном «Лягушка» с существенным количеством мин и снарядов, о чем рассказали корреспонденты «Звезды».

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Первой «Лягушку» заметили на авдеевском операционном направлении, когда колёсный беспилотник с мощными противотанковыми минами и электродетонатором незамеченным пробрался прямо к смотровой щели украинского пулемётного расчёта. Как только до укрепления оставалась пара метров, подвижная система сдетонировала, мигом обезвредив опасный узел обороны ВСУ.

Вблизи от пулеметного гнезда

Как заявлено в репортаже, новинка появилась в действующих на передовой подразделениях буквально 14 дней назад и есть ничто иное, как беспилотное шасси на колёсной раме. Причем отечественные конструкторы оснастили робота электрической силовой установкой, что позволило снизить уровень шума практически до неразличимого в условиях внешней среды. Поэтому электродвигатель и малые размеры позволяют быть не просто бесшумным роботу, но и неразличимым даже при наблюдении с воздуха. А высокая относительная скорость до 20 км\ч с возможностью транспортировки груза до 30 кг позволяет доставлять оппоненту много хлопот, даже спрятавшемуся в блиндажах и траншеях.

Крупным планом кузов "Лягушки"

Причем по словам оператора дрона с полевым позывным «Малой», самодвижущаяся платформа так же эффективна и во время засадных мероприятий против бронетанковой колонны и рейдовых групп спецназа ВСУ, попросту спрятавшись в нужном месте и передавая картинку с места посредством использования оптических приборов наблюдения.