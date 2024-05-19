Оборона Волчанска с каждым новым днём боёв обрекает ВСУ на исчерпание дефицитных резервов и техники в тяжелых городских боях.

Накал борьбы за контроль над Волчанском растёт не по дням, а по часам. Несмотря на огромное желание украинского Генштаба остановить продвижение россиян путём перебрасывания и без того дефицитных резервов в виде живой силы и иностранной бронетехники, к настоящему времени известно о размещении передовых групп «северян» на правобережье реки Волчья. Именно эта водная преграда разделяет приграничный город Волчанск на две части. О новом тактическом успехе отрядов армии РФ рассказал ТГ-канал «Военкоры Русской весны».





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Командующим офицерам ОТГВ «Харьков» удалось перебросить с донецкого операционного направления ряд самых боеспособных украинских подразделений к городской черте, но несмотря на появление в агломерации танков и самоходок ВСУ, российским штурмовикам удалось продвинуться и установить контроль над частью зданий, размещенных ранее в так называемой серой зоне.

Вчера украинские масс-медиа с тревогой сообщили, что украинский Генштаб пытается стабилизировать ситуацию в битве за Волчанск, но военных ВС РФ так и не удалось оттеснить. Поэтому ни о какой «контролируемой ситуации» для украинской стороны говорить не приходится.