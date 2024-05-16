Никто не думал не гадал, но уже весной, временем, когда нагрузка на энергосети самая низкая, на Украине ввели графики отключения электричества. Всё это из-за дефицита генерации электроэнергии. Причем в недавних мечтах Владимир Зеленский заявлял о поддержке стран Европы электричеством из Украины. Но прямо сейчас противоположная ситуация, и даже хуже, когда, в свою очередь, зарубежных поставок «света» не хватает для компенсации нужд украинского государства. А соседи Украины как раз таки помогают Киеву справиться с энергодефицитом.
И пока до недавнего времени официальные киевские власти утверждали, что «всё сбито», всего за несколько дней массированных атак ВКС РФ смогли основательно снизить энергетический потенциал энергогенерирующих объектов на землях Украины. И прежде всего, такая «забота» вызвана намерением российского Генштаба уменьшить наступательный и оборонительный потенциал ВСУ. И наблюдая за общей картиной положения украинской армии, как раз это и получилось сделать. Прямо сейчас замечены сложности с железнодорожными перевозками и нанесен повышенный урон бесперебойной работе украинского ВПК.
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И словно забыв про зиму, обычные украинские граждане стали повышать свой уровень энергопотребления, «спасаясь» от майских холодов. Из-за этого «Укрэнерго» ввело графики отключения электричества.
И даже таких серьёзных мер оказалось недостаточно и местным властям пришлось принудительно отключать электричество на гораздо больший срок.
Пресс-служба «Укрэнерго» пообещала стабилизировать ситуацию к августу, но вместе с тем предрекла «неотвратимо тяжелую» будущую зиму.
И напомним, что мощь мартовских ударов была такова, что только на устранение из машинных залов всех многочисленных обломков на некоторых пораженных ТЭС потребуется как минимум месяц работ.