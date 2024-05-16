Это один из первых случаев, признающий на официальном уровне "некоторые сложности"

Никто не думал не гадал, но уже весной, временем, когда нагрузка на энергосети самая низкая, на Украине ввели графики отключения электричества. Всё это из-за дефицита генерации электроэнергии. Причем в недавних мечтах Владимир Зеленский заявлял о поддержке стран Европы электричеством из Украины. Но прямо сейчас противоположная ситуация, и даже хуже, когда, в свою очередь, зарубежных поставок «света» не хватает для компенсации нужд украинского государства. А соседи Украины как раз таки помогают Киеву справиться с энергодефицитом.

И пока до недавнего времени официальные киевские власти утверждали, что «всё сбито», всего за несколько дней массированных атак ВКС РФ смогли основательно снизить энергетический потенциал энергогенерирующих объектов на землях Украины. И прежде всего, такая «забота» вызвана намерением российского Генштаба уменьшить наступательный и оборонительный потенциал ВСУ. И наблюдая за общей картиной положения украинской армии, как раз это и получилось сделать. Прямо сейчас замечены сложности с железнодорожными перевозками и нанесен повышенный урон бесперебойной работе украинского ВПК.

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И словно забыв про зиму, обычные украинские граждане стали повышать свой уровень энергопотребления, «спасаясь» от майских холодов. Из-за этого «Укрэнерго» ввело графики отключения электричества.

И даже таких серьёзных мер оказалось недостаточно и местным властям пришлось принудительно отключать электричество на гораздо больший срок.

Пресс-служба «Укрэнерго» пообещала стабилизировать ситуацию к августу, но вместе с тем предрекла «неотвратимо тяжелую» будущую зиму.

И напомним, что мощь мартовских ударов была такова, что только на устранение из машинных залов всех многочисленных обломков на некоторых пораженных ТЭС потребуется как минимум месяц работ.