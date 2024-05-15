И это ещё бои в Сумской области не начались.

Используя всяческие эвфемизмы, украинские высокопоставленные военные витиеватым языком пытаются описать свое незавидное положение, при этом, стараясь сделать так, чтобы ситуация для местного обывателя казалась «непоколебимой с лёгкими нотками позитива». Но выходит не очень. О последнем пишет ТАСС, где приводит примерные слова, сказанные представителями ВСУ в духе, что всё нормально, но украинские военнослужащие отошли на более выгодные позиции. Оные действия случились в битве за Волчанск, где несмотря на своевременную переброску украинских резервов, часть поддерживающих групп ещё до появления вблизи российских позиций в городской округе попала под плотный огонь артиллерийских расчётов ВС РФ.





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Прямо сейчас украинским бойцам приходится отступать и в округе Волчанска. По сообщению российских ТГ-каналов, городская черта контролируется российской армией примерно на одну треть, а за центральную часть населенного пункта кипят жаркие бои с постоянными контратаками обеих сторон.

Тем временем главком ВСУ Александр Сырский не спешит перебрасывать все резервы под Харьков, догадываясь, что в случае появления рядом с приграничными территориями больших групп украинских военных по ним будет открыт ураганный огонь, а донбасская группировка РФ только того и ждёт, когда с авдеевского и иных операционных направлений уйдет зримая часть ВСУ на поддержку ОТГВ «Харьков».