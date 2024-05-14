При подобном подходе удаётся сохранить дефицитные ракеты от "Patriot"

Неприятные откровения нового спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша удивили американских журналистов. Речь в интервью для New York Times шла о том, что множество российских зенитных ракет С-300 бесполезно сбивать, так как их слишком много.

Евлаш заявил, что до крайности сильное желание украинских операторов зенитных систем перехватить атаку российских зенитных ракет не имеет практического смысла: если группы ВСУ будут пытаться сбить все отечественные противоракеты комплекса С-300, то в очень скорой исторической перспективе вся местная ПВО и вовсе останется без «бесценного арсенала» западных зенитных боеприпасов.

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Причем молодой пресс-секретарь считает, что всё вышесказанное прежде всего касается американских ЗРК «Patriot».

Тем временем из-за отчаяния на передовой и доминирования там же российских бомбардировщиков с их всёразрушающими планирующими бомбами, украинские военные перевезли «Патриоты» поближе к передовой. Так были потеряны в боях под донецким Покровском как минимум две пусковых мобильных установки. Всё это было уничтожено «Искандером-М» при тесном взаимодействии с российскими разведывательными БПЛА.