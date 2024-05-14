Очень много дорогостоящего западного вооружения сгорело на складе Украины, так и не добравшись до передовой.

ВКС РФ очень быстро узнали и практически сразу уничтожили секретный склад боеприпасов на Украине. Причем никакая маскировка и невероятный уровень секретности не спас от разрушения большой иностранный арсенал. Информация о том, как сначала обнаруживаются, а потом всё так же эффективно уничтожаются крупные запасы сверхсовременной западной техники и вооружений, в своей свежей публикации раскрыло американское издание The Wall Street Journal. Как выяснили зарубежные журналисты, именно украинский беженец, завербованный российской разведкой, смог точно указать, где хранятся на Украине западные поставки. При этом сотрудничающий с отечественными разведчиками бывший украинский житель постоянно находился на территории Польши.

реклама

В публикации рассказывается простая история некого Максима Леги, решившего в свои 22 года пойти на сотрудничество с российскими спецслужбами. Всё это стало возможным из-за крайне бедственного финансового положения молодого человека в сопредельном государстве, от помощи которому вероятно отвернулись социальные службы Варшавы.

Первым «заданием», призванным хоть как-то облегчить экономическую участь Максима, было рисование граффити на стенах и подземных переходах. Расценки за выполненную работу начинались от 7 американских долларов.

Затем украинцу показалось финансовое вознаграждение слишком скромным и он попросил «повышения ставок». И как пишет WSJ, российские кураторы от разведсообщества поручили ему установить скрытно портативные цифровые камеры на пути железнодорожных составов, следовавших в направлении государственной границы с Украиной.

Ну а дальше эта сеть камер была интегрирована со спутниковой группировкой российских ВКС и в режиме реального времени транслировала картинку в военные штабы россиян. После чего таким незамысловатым и совершенно финансово легким способом были выявлены и так же быстро разрушены секретные арсеналы украинского государства.

Как заявил один из старших офицеров западных стран, русские ракеты и дроны до основания разрушили то, что в течение определенно долгого времени собиралось иностранными правительствами для исправления бедственного положения украинской армии.