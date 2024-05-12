Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам объяснила свои слова тем, что государство Владимира Зеленского для начала мирных решений украинского вопроса имеет недостаточно сильную переговорную позицию.

Неожиданно вышедшая в отставку Виктория Нуланд рассказала, что в текущем своем незавидном положении официальный Киев не может начать переговоры о мире с Москвой. Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам объяснила свои слова тем, что государство Владимира Зеленского для начала мирных решений украинского вопроса имеет недостаточно сильную переговорную позицию.Другое дело было в начале СВО, когда в ноябре 2022 года на фоне успехов ВСУ на передовой руководитель Украины мог заключить выгодный мир. Но те времена прошли, а прямо сейчас попытки договориться с Владимиром Путиным будут безуспешными. Пессимистичный комментарий был озвучен в беседе журналистами Politico, решившими взять интервью у бывшей высокопоставленной чиновницы. Ведь именно она на протяжении долгих лет курировала Украину от США.





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Не стоит забывать, что поддерживая в свое время «мирных демонстрантов», именно чаяния Нуланд помогли Украине свернуть не туда, последствия чего современное украинское государство прямо сейчас расхлебывает, теряя раз за разом часть некогда своих территорий, население и дальнейшие перспективы на позитивное будущее.