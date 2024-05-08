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Madarator
Власти ФРГ считают, что международное расследование диверсии на «Северных потоках» не нужно
А то такими следственными комиссиями на 100% ещё ненароком выйдем на самого себя

   Официальный представитель Китая при международной организации ООН сделал конструктивное предложение в области расследования диверсии на «Северных потоках». Дипломат из Поднебесной предложил провести расследование подрывов газопроводов в балтийских водах. При этом само мероприятие должно стать международным, для чего должны быть приглашены эксперты и инженеры из различных государств. Но было это сказано в апреле, а в мае вопрос на тему «Северных потоков» прозвучал на пресс-конференции в Берлине.


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   Но федеральные чиновники отказались от «рацпредложения» китайских товарищей, лишний раз сыграв в словесную эквилибристику, по итогу которой не очень стало понятным, хотят ли берлинские функционеры узнать, что на самом деле послужило причиной выхода из строя настолько важных для экономики Германии подводных инженерных коммуникаций. После того как работники германской прессы поняли, что им достаточно ясно и подробно ответить не удосужились, их возмутило подобное поведение чиновников. Но на «второй раз» сотрудники немецкого правительства ответили более конкретно, объяснив, что расширение следствия, в том числе с дополнительными экспертизами и привлечением иностранных специалистов, не так уж и «нужны» и хватит первичных следственных операций.

   Всё это легко объяснить с позиции того, что Берлину та самая настоящая правда не очень-то и нужна. К тому же это может ухудшить отношение с некоторыми из своих западных партнеров, возможно расположенных по другую сторону Атлантики. А с Россией кажется дальше ухудшать отношения больше и некуда.

#северные потоки #диверсии на северных потоках
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Германия отказалась информировать Россию о ходе расследования диверсии на "Северных потоках"
В ООН указали на необходимость расследования подрыва на «Северных потоках»
Bild: Чиновники ФРГ при строительстве Северного потока случайно опубликовали карту движения АПЛ НАТО
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