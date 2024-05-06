"Трудно представить", но в Латвии до сих пор нуждаются в российских товарах

Экономические санкции, введенные против России, оказывается, имеют и другую сторону медали. Так латвийская железнодорожная фирма AS Pasažieru vilciens попросила местных законодателей быть помягче к её потребностям и не вводить запрет на приобретение компанией части отечественной продукции. Речь идёт о запчастях и ремонтных комплектах из РФ и республики Беларусь. О сложных взаимоотношениях латвийского бизнеса и негативно настроенных властей задались вопросом на TVNET.

О компании, сделавшей предложение законодателям, известно, что её главный бизнес – это проведение пассажирских перевозок.

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Так редакции стало известно, что содержалось в сопроводительном письме для Сейма. Как оказалось, практически все сегодняшние латвийские поезда «родом из СССР». Поэтому для их ремонта или текущего технического обслуживания детали «днём с огнём» не разыскать на территории Европейского Союза. А вот у Москвы или у Минска таких запчастей в избытке.

И как резюмировали в официальном обращении представители компании, если власть не пойдет на уступки и не включит в «особый пакет» российские и белорусские товары в области пассажирских железнодорожных перевозок, то часть внутренних рейсов придется отменить. Всё из-за того, что после запрета топ-менеджмент частной организации больше не сможет гарантировать своим пользователям услуг безопасные и непрерывные транспортные перевозки.