Неосторожное обращение с огнем или проделки пламенной весны всему виной

Небольшое возгорание, как считалось ранее, возникшее на крупном оборонном заводе, принадлежащем промышленному конгломерату Diehl, оказалось не таким маленьким, и его локализация не представляется возможной. Сам пожар бушует вот уже на протяжении трёх суток с утра 3 мая. О существенном берлинском прошествии рассказала германская пресса в лице издания Tagesspiegel.

Так столичные журналисты указали, что пожарные расчёты вот уже на протяжении 72 часов работают в месте возгорания и справиться с неконтролируемым процессом горения им по-прежнему не удаётся. Напомним, что инцидент случился в Лихтерфельде, являющимся одним из районов Берлина.

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О Diehl Metal Applications известно, что помимо производства сугубо гражданского оборудования или компонентов, компания создает и высокотехнологичные образцы вооружений, такие как зенитные ракетные комплексы Iris-T.









По заявлению от руководства фирмы, в месте, где приключился пожар, собирали не пусковые установки для зенитных ракет, а автомобильные агрегаты, тем самым обозначив мысль, что находящиеся в производстве системы IRIS-T не пострадали.