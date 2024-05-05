Плохим финским инженерам вечно "русские" мешают, РЭБ которых "слепит не хуже ядерной вспышки"

Руководитель МИД Финляндии «назначил» российские вооруженные силы виновниками плохого уровня приема и различных сбоев со спутниковой системой навигации, якобы глушащих частоты американского GPS в районе Финского залива. О своих подозрениях в отношении РФ один из высших топ-чиновников одной из скандинавских стран высказался на страницах местной прессы в лице Yle.

Так министр считает, что ровно два года назад никаких проблем и сбоев в установке стабильного и беспрерывного соединения со спутниковой группировкой не было. А вот с началом российской СВО на Украине они появились. Причем технические неполадки приняли характер повального отказа нормальной работы устройств различного плана и мощности.

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Например, один из недавних и заметных таких случаев произошёл в воздушной гавани Тарту, когда борт, летевший из Хельсинки, так и не смог совершить посадку на местную взлетно-посадочную полосу. По словам экипажа их GPS-навигатор попросту отказался функционировать.









Новости о том, что это не первый такой инцидент, и скорее всего не самый последний, ранее опубликовали в британском The Telegraph, где утверждалось, что единственная причина происходящего – это активированный механизм различных систем радиоэлектронной борьбы принадлежности ВС РФ.

И тут же вторит финский топ-чиновник Валтонен, заявивший, что прямо сейчас рукотворные помехи «напитались» силой и не идут ни в какое сравнение по мощности своего воздействия на нежную электронную аппаратуру с уровнем своего могущества хотя бы полгода назад.

Так согласно информации от Helsingin Sanomat, за крайние 120 дней сила и частота таких сбоев выросла как минимум в 3 раза к показателям за 2023 год. Такие данные представили местные авиакомпании.