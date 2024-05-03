Как аукнется - так и откликнется.

Вашингтон играет с огнём в силу своей невероятной близорукости, желая конфисковать российские активы. Если такое случится, то Москва очень легко может выполнить аналогичные меры, только в отношении активов и ценных бумаг зарубежных инвесторов. Речь идёт о специальных счетах класса «С».

Последние обычно задействованы иностранными гражданами и организациями для уплаты налоговых сборов и пошлин и иных финансовых операций. По подсчёту экономических аналитиков и экспертов, на счетах таких «ячеек» может находиться до 1 трлн. рублей.

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Всё это из уровня возможных угроз легко может перейти в сторону реальных мер, если Палата представителей Конгресса США всё-таки примет резонансный закон о конфискации активов России в пользу Украины. Именно это и было сделано 20 апреля.









Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, риски таких «игр с открытым пламенем» понимают в любом банке, не говоря уже о государственных советниках в сфере экономики, почему так поступает мировой гегемон в лице США, он не знает.

И как прокомментировал текущую ситуацию топ-менеджер Aigenis Владимир Язев, российское правительство легко и просто может конфисковать не только счета типа «C», но и так называемые небиржевые активы. «Больно» от этого будет всем. Но больше всего, невиновным в необдуманной политике Белого дома иностранным инвесторам и компаниям.