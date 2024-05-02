Тем более "боеспособных" 115-х механизированных бригад у ВСУ с каждым днём боёв всё больше

Надежды удержать Часов Яр перед лицом возросшей штурмовой активности россиян у украинских военных не должно быть в принципе. Рано или поздно, а точнее рано, Часов Яр падёт. Украинскому командованию нужно быть готовым к этому, а не строить очередных воздушных замков в своих ожиданиях. Отнюдь нескрытым пессимизмом в своих мыслях поделился известный военный обозреватель Юлиан Репке.

Германский журналист уверенно считает, что российское командование сделало выводы из сражений начального этапа СВО, а её непосредственные участники битв на земле, такие как солдаты и офицеры, получили богатый опыт успешных атак, а самое главное, городских штурмов, раз за разом доказывая, что непревзойденных в своем желании устоять «городов-крепостей» перед российскими атаками, нет в принципе. Факты успеха в боях за Артемовск и Авдеевку говорят сами за себя. А теперь своей очереди смиренно дожидается и Часов Яр.

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Так по словам аналитика, борьба с украинскими военными сочетает в себе «тактику двойного удара», когда наземная группировка оказывает давление одновременно с восточных окраин городской агломерации по направлению с Богдановки и Ивановки, и в то же самое время продвигаясь с центра и севера. И уже есть локальные успехи, например на юге, где местный канал был пересечен.

И как только ВС России войдут в городские кварталы с востока и юга, для украинского гарнизона Часова Яра будет все кончено, завершил свой безрадостный прогноз Репке.