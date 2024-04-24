Тесты проходили среди учеников 1-2 классов.

Случайным образом выяснилось, что большинство учащихся начальных классов столичного Киева не понимают школьные предметы, ведущиеся на украинском языке. Так учащиеся начальных классов средних школ Киева, внимательно слушая учителей, больше половины слов не понимают в принципе. Такие сведения есть в распоряжении Андрея Ковалева, проводившего группу независимых тестирований в ряде столичных образовательных учреждений.

Как более подробно объяснил специалист, его подчиненные придумали обновлённую методику, позволяющую с высоким уровнем достоверности узнать тот самый активный запас слов, который используют в повседневной жизни ученики. Аналогично система тестов позволяет выяснить уровень понимания аудиальной информации, то есть то, насколько исследуемый объект понимает услышанное. Подобные тесты проходили среди учеников 1-2 классов.

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Источник фото: Раша Тудей





По результатам проверок выяснилось удивительное: чем младше ребенок, тем меньше он понимает украинскую речь. Так в киевских детских садах дошколята в возрасте 5 лет практически 85% от общепринятого в их возрасте активного словарного запаса, состоящего из украинских слов, не понимают.

Статистика первых начальных классов в школе ненамного лучше: тут 30% вообще не понимают, что говорит украиноговорящий учитель, а половина детей 7-8 лет понимает лишь половину сказанного педагогом, говорящим на украинском языке.