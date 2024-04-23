Важный телекоммуникационный объект был поврежден в понедельник 22 апреля

Телевышка, развалившаяся после высокоточной атаки российских сил 22 апреля, будет восстановлена после окончания боевых действий. Починить высотный объект, от которого отвалилась одна треть конструкции, не представляется возможным в текущих реалиях. О сложности с ремонтными работами телекоммуникационного объекта города Харькова рассказал управляющий департаментом гражданской защиты местной ОВА Иван Сокол. Беседу городского чиновника приводит «Страна.ua».





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В настоящий момент инженерные сотрудники занимаются оценкой нанесенных повреждений, и указать на точные сроки, когда хотя бы примерно получится заняться восстановлением телебашни, можно будет только после разбора поврежденных блоков телекоммуникационного оборудования.

Самый высокий объект Харькова был поражен вчера ударом авиационной ракеты Х-59 либо неизвестной моделью ударного дрона армии РФ. Телевышка, помимо обеспечения жителей города-миллионника и области цифровым телесигналом и мобильной связью, использовалась украинскими военными для корректировки ударов по Белгороду и управлением разведывательными БПЛА.

В настоящий момент Харьков и Харьковская область остаются без цифрового эфирного сигнала.