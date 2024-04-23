Цена новинки на китайском внутреннем рынке стартует от 1999 юаней за версию с 8 Гб оперативной памяти, и от 2299 юаней – если в телефоне 12 Гб

Фирма Samsung внезапно, то есть без само собой полагающихся анонсов и презентаций, «выбросила» на рынок китайскую версию глобалки Galaxy M55, обозвав последнюю Galaxy C55 5G. Но помимо другого наименования, её от базовой модели отличают нарочито броская отделка из экокожи в двух вариантах – черном и оранжевом.

Что интересно, для Самсунг выбрать решение с экокожей – это очень непривычно и ново. Как мы знаем, корейцы больше приверженцы «классических» взглядов. Под последними понимается пластик – если смартфон дешевый, либо стекло – если телефонный аппарат класса люкс. Но в этот раз боссы дизайнерского отдела решили удивить видавших виды китайцев – именно для них появилась модельная линейка с оранжевым и черным окрасами.

реклама









Но сам по себе смартфон уникальными качествами не блещет, но за цену в 1999 юаней ~ 26 000 рублей, пользователь получит сенсорный телефон с ЦП Snapdragon 7 позапрошлого поколения первой ревизии. В качестве основного оптического сенсора используется 50-Мп модуль с оптической стабилизацией и двумя камерами-затычками – широкоугольной на 8 Мп и макро на 2 Мп. Фронтальная камера обладает всё теми же 50 Мп. Экран Super AMOLED Plus выдает пиковую яркость в 1000 нит, а стереодинамики позволяют «качать» в Dolby Atmos. На борту располагается 14 Андроид в программной оболочке One UI 6.1. У девайса есть варианты с 8 или 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной.









Но что больше всего должно обрадовать пользователя по мысли корейских инженеров, так это АКБ на 5000 мАч с зарядкой на 45 Вт от ультимативного флагмана Galaxy S24 Ultra.