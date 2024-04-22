Теперь в Европе "свободных" комплексов ЗРК Patriot днём с огнем не сыщешь

Несмотря на оказываемое давление со стороны Германии на своих союзников по Европе –Францию, Италию и ряд других государств, европейские страны отказываются отправлять украинской армии свои зенитно-ракетные комплексы. В первую очередь это касается ЗРК «Patriot», находящихся в качестве резервных на складах обозначенных в журналистском материале Le Monde странах.

Во французской публикации утверждается, что Европа рада «твердому решению» американских конгрессменов поддержать Украину передачами по военному направлению, но сами участники европейского объединения не больно-то и торопятся повторить заокеанский «успех».

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Источник фото: Российская газета





По заявлению Олафа Шольца, ФРГ «не пожадничала» и отправила терпящей бедствие украинской армии 2 системы ПРО американского производства, когда у Берлина всего их 12-ть. И после настоятельных последних просьб Киева решила отправить и 3-ю систему. Олаф Шольц считает, что «лидерскому примеру» должны последовать и остальные участники ЕС.

Но действительная ситуация такова, что не все хотят разделить бремя поддержки с Германией: в число подобных противников вошли руководства Испании, Великобритании, Франции, Нидерландов и даже «самый ближайший союзник» Украины – Польша. По мнению вышеприведенных несогласных, для них важно удержать потенциал противовоздушной обороны, а не «делиться» им. Причем официальная Варшава прямо заявила, что находится рядом с Украиной, на территории которой постоянно летают ракеты туда-сюда, и ей подобное «разоружение» рядом с такой страной-соседкой совсем ни к чему.