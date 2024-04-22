Дорогостоящему мобильному комплексу досталось по всей видимости на СВО

Пентагон получил обратно останки ЗРК «Patriot», когда тяжелый транспортный борт приземлился на одной из воздушных гаваней США. Речь идёт об АН-124, севшем в штате Пенсильвания в аэропорту международного уровня Гаррисберг. Об этом написал "Белорусский силовик".





реклама

Источник фото: ТГ-канал "Белорусский силовик"





Соответствующие фотофакты появились в местной соцсети. На изображении легко различима пусковая установка Патриота с искореженным контейнером и заметными обводами от пламени. Представляется потенциально возможным, что транспортник с грузоподъемностью до 120 тонн мог везти и иные оружейные установки, например поврежденные РСЗО HIMARS. Кстати последние всё-таки попали в кадр. Но было это раньше – в минувшем феврале.





Источник фото: ТГ-канал "Белорусский силовик"





Новости о том, что MIM-104 не смог остаться безнаказанным на территории Украины, поступали неоднократно. Последний достоверный такой случай произошел рядом с городом Покровск в Донецкой области, когда Генштаб ВСУ решил хоть как-то снизить накал авиационных рейдов оперативно-тактических истребителей бомбардировщиков и истребителей ВКС РФ. Но вместо этого сам стал жертвой: в итоге украинская армия лишилась трех машин с пусковыми установками.