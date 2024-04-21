Проанализировав последние столкновения между россиянами и украинцами в зоне СВО, корреспондентам из США стало известно, что от общей суммы в 31 танк в версии M1, как минимум 5 представляют собой жалкое зрелище.

Прошло 60 дней как первые достоверные фотографии с зоны боевых действий подтвердили, что украинские ВС задействовали американские танки Abrams. Теперь практически треть танков потеряна в боях. По уточненным данным, таковых оказалось 5 боевых единиц, восстановление которых уже нецелесообразно, а ещё три ОБТ серьёзно повреждены. Данные именно таких потерь озвучило известное издание The New York Times в своей свежей публикации.

Проанализировав последние столкновения между россиянами и украинцами в зоне СВО, корреспондентам из США стало известно, что от общей суммы в 31 танк в версии M1, как минимум 5 представляют собой жалкое зрелище. На этих образцах теперь не отправиться в жаркий бой, подтвердил осведомленный источник. Часть из уцелевших машин аналогично «натерпелась» после встречи с передовыми российскими отрядами. К таковым причислили три танка, получивших «средний урон».

реклама









И после беседы с оружейными экспертами, работники NYT сделали вывод, что легкие дроны россиян – это самое оружие, после чего будущие конфликты с применением танков никогда не будут прежними. Особенно подчеркивается, что раньше основная угроза для американских и прочих ОБТ исходила исключительно от тяжелых мин, самодельных взрывных устройств и ракет ПТРК вкупе с кумулятивными гранатами. Но ДПЛА россиян куда более точны, чем все эти средства.

Куда хуже, что ударный дрон ВС РФ может стоить не более 500 долларов, а пораженный танк доходить в своей стоимости до 10 млн. долларов. Что меняет ключевой баланс в пользу более дешёвой инвестиции, заключили в публикации.