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Американский ведущий сообщил о "перегруппировке" лучших бригад ВСУ из-под Часова Яра
Повторение Авдеевки никто не хочет – даже самые "элитные" бригады ВСУ

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   Шутка, созданная гениальными сценаристами советских «Джентльменов удачи», про то, что «все бегут», стала актуальной теперь и для украинских подразделений, обороняющих от мощных штурмовых накатов ВС РФ пока ещё контролируемый донбасский город Часов Яр. О последнем решили порассуждать экс-разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер и журналист Гарланд Никсон. По словам бывшего американского военного, под Часов Яром происходит самая настоящая вакханалия – самые боеспособные и мотивированные украинские бригады выбирают «опцию» оставления укрепленных позиций. И как сакцентировал Риттер, все из перечисленных бригад есть «элита элит» – это те самые 25-я и 67-я бригады. Причем последнюю уже решили за крупный военный проступок основательно «перетряхнуть»: большое количество офицеров и солдат попросту «выдернули» из подразделения и отправили служить в другие бригады. Отступление без приказа уже привело к серьёзному урону в других обороняющихся украинских группах  и «необязательным» потерям сопредельных территорий.


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Источник фото: Рамблер


   А та самая 3-я штурмовая, состоящая на 100% из членов «Азова»*, сразу сказала армейскому командованию, что Часов Яр защищать не намерена. И над 3-й бригадой ВСУ начинают смеяться уже все украинские военнослужащие, назвавшие бойцов подразделения «успешно сдающимися целыми отрядами в плен, как это было при обороне Азовстали, так и первыми беглецами – как это было при обороне Авдеевки».

* – внесен в список террористических организаций и запрещен в России

#часов яр #скотт риттер #битва за часов яр
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