После поражения аэродрома в Авиаторском, Репке живо представил на роль украинских "дуршлагов" уже и F-16

Украина думает, что получение западных истребителей F-16 способно «перевернуть» картину боя сугубо в её сторону, но это далеко не так. Американские самолёты будут уничтожены в течение короткого промежутка времени, как только появятся на территориях, ещё контролируемых Украиной. Иного ожидать совершенно не приходится – ВКС РФ уже ждут не дождутся, когда истребитель, придуманный за океаном, станет лакомой целью и на воздухе и на земле, ведь у россиян есть для этого множество военных инструментов. Подобный скепсис в отношении продукции американского ВПК испытывает корреспондент Юлиан Репке о чем публично и поделился.





реклама

Источник фото: Военное обозрение





Немецкий журналист прямо указывает в одной из иностранных соцсетей о том, что большинство из «Шестнадцатых» будут выведены из строя от нескольких дней до нескольких недель. Ведь самолёты поколения 4+ – это не залог полной победы над Россией: без мощной и плотной противовоздушной обороны даже вооруженные самым современным ракетно-бомбовым вооружением воздушные машины лишь набор целей на радарах российских истребителей или наземных РЛС «Искандеров-М».

Похожий пессимизм в отношении перспектив F-16 на Украине распространяет и экс-пилот в общем-то добротного авиационного борта и француз Сириль де Латтр. Для американского истребителя будет царить всюду опасность – и на земле на аэродромах, и в воздухе от отечественной оперативно-тактической авиации ВКС РФ.