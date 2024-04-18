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Madarator
BI: Армия РФ в скором времени сможет полностью обрушить украинскую оборону на передовой
Подобное "тактическое обрушение" мы уже с вами наблюдаем в битве за Донбасс – ВСУ активно отступают на очеретинском операционном направлении

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   ВС РФ потенциально очень быстро и в самой короткой перспективе обрушит украинскую оборону. И для этого у неё есть целый набор разномастных «джокеров». Такой точки зрения в своих измышлениях придерживается ни кто-нибудь, а сотрудник RAND*. Речь идёт о Брайдене Сперлинге, занимающим должность аналитика крайне неоднозначной корпорации.

   Согласно материалу за авторством работника западного «мозгового центра», украинский Генштаб находится в плену прошлых неправильных решений, из-за чего ВСУ «получили» тот самый дефицит сил ПВО (причем последний комплексный – в украинской армии ощущается нехватка как самих пусковых комплектов, так и дорогостоящих и дефицитных зенитных ракет) и той самой военной поддержки от Запада, которой ощутимо не хватает. На сейчас ВС РФ кратно превосходят украинскую сторону по огневому накалу и своим боевым возможностям.

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Источник фото: Военное обозрение


   И пока украинская армия истощена по множеству причин, для набравшей ход российской военной машины на передовой сложилась самая благоприятная обстановка для фронтального прорыва. Такого удачного шанса для Кремля не было с начала СВО, утверждает Сперлинг в своих аналитических выкладках.

   Эксперт уже «видит», что некоторые участки ЛБС уже практически готовы к гипотетическому обрушению. Причем автор не так уж и не прав: совсем недавно началось расформирование элитной 67-й ОМБр из-за её поспешного отступления с позиций в Часовом Яру. Аналогично ВС РФ продавили оборону и на Очеретинском операционном направлении, заставив ВСУ спасаться бегством.


* – внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ

#инопресса
Источник: businessinsider.com
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Скиталец
17:29
Так это такая технология у «Амудни», запатентованная. За эту функцию амудятлы отдают 100+к.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Игорь Гурьянов
17:27
Если один такой чел нашелся который тупо не шарит это не згачмт что асе сидят и массово глазеют на синий экран, я с 2007 года на амд и всегда норм при том что поддержка практически максимально долгая...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Cossacs
17:27
У меня когда видюха от АТИ была тоже постоянно такие проблемы с превышением ожидания были, я тогда думал что это норма, как амдшники наверное сейчас
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Alex Z
17:26
правильнее сказать любые фанаты не адекватны
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Скиталец
17:25
пффф.так это база когда амудякал покупаешь. фича идёт бонусом так сказать.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Alex Z
17:25
ну ты еще 386 вспомни.. у 9900к был потолок 115гр) как будто это что то плохое))
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Скиталец
17:24
Угорь. запомни. интел = кал.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Игорь Гурьянов
17:23
А ни че что массоао двух ядерники вышли в перед чем у интела кор2дуо?? И то что амд всегда использует более передоаой тех процесс что позваляет получить меньший TDP на каждый флопс производителтности?...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
l33t_h4x00r
17:23
Песок поражен
На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
Скиталец
17:23
амудекальщики это неадекваты. их надо изолировать.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
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