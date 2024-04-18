Подобное "тактическое обрушение" мы уже с вами наблюдаем в битве за Донбасс – ВСУ активно отступают на очеретинском операционном направлении

ВС РФ потенциально очень быстро и в самой короткой перспективе обрушит украинскую оборону. И для этого у неё есть целый набор разномастных «джокеров». Такой точки зрения в своих измышлениях придерживается ни кто-нибудь, а сотрудник RAND*. Речь идёт о Брайдене Сперлинге, занимающим должность аналитика крайне неоднозначной корпорации.

Согласно материалу за авторством работника западного «мозгового центра», украинский Генштаб находится в плену прошлых неправильных решений, из-за чего ВСУ «получили» тот самый дефицит сил ПВО (причем последний комплексный – в украинской армии ощущается нехватка как самих пусковых комплектов, так и дорогостоящих и дефицитных зенитных ракет) и той самой военной поддержки от Запада, которой ощутимо не хватает. На сейчас ВС РФ кратно превосходят украинскую сторону по огневому накалу и своим боевым возможностям.

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Источник фото: Военное обозрение







И пока украинская армия истощена по множеству причин, для набравшей ход российской военной машины на передовой сложилась самая благоприятная обстановка для фронтального прорыва. Такого удачного шанса для Кремля не было с начала СВО, утверждает Сперлинг в своих аналитических выкладках.

Эксперт уже «видит», что некоторые участки ЛБС уже практически готовы к гипотетическому обрушению. Причем автор не так уж и не прав: совсем недавно началось расформирование элитной 67-й ОМБр из-за её поспешного отступления с позиций в Часовом Яру. Аналогично ВС РФ продавили оборону и на Очеретинском операционном направлении, заставив ВСУ спасаться бегством.





* – внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ