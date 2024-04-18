Новинка существенно расширяет боевые возможности оперативно-тактической авиации

В нашей стране появилась разработка БПЛА, принцип начала боевой работы которого начинается с запуска самолёта-носителя. Причем новый беспилотник является первым в своем роде барражирующим боеприпасом, запускаемым с бортов оперативно-тактических самолётов. Разработка родилась в головах конструкторов Объединенной авиастроительной корпорации. Представители отечественного оборонного предприятия уже обратились за выдачей соответствующего патента в одну из госструктур.

Раскрывая содержание патента, можно узнать, что ударный дрон работает как «одноразовый образец», для запуска которого используется авиационные катапульты. Например АКУ-58, закрепленная на кронштейнах подвесах с внешней стороны фюзеляжа самолёта. Но для увеличения маневренности и малозаметности дрон-камикадзе можно использовать и с внутрифюзеляжными катапультами – примером такого устройства выступает УВКУ-50.

реклама

Сам боевой аппарат имеет в своем составе турбореактивную силовую установку, позволяющую совершать полёт на высотах от 0 до 8000 метров с переменной скоростью. Ударный дрон летает в широком спектре скоростей, где нижний диапазон равен 170 км\ч, а верхний примерно 750 км\ч.









Источник фото: Евгений Биятов





В качестве центрального модуля наведения применяется бортовой аналог нейросетей с соответствующей базой данных: дрон в самостоятельном режиме может отследить потенциальный объект для атаки и сопоставить его изображение с массивами данных и решиться на атаку. У БПЛА для этого имеется «дневная» камера, работающая в светлое время суток и инфракрасный датчик, позволяющий обнаруживать объекты и ночью.

Известно, что искомый дрон умеет самостоятельно задавать полётный маршрут или запрашивать оной у самолёт-носителя. Все получаемые посредством датчиков данные в режиме реального времени отправляются на командный пункт.

Причиной подобной разработки является желание создателей защитить самолёт от потенциального перехвата ПВО оппонента – дрон-камикадзе позволяет увеличить уровень безопасности, будучи запускаем вдали от зоны боевых действий.

На сейчас в качестве боевой части «авиационный хищник» оснащается фугасным, осколочно-фугасным с зажигательными элементами или кумулятивным вариантами боеприпасов. Имея такой обширный арсенал, пока что безымянный образец может «работать» практически против любой боевой техники, в том числе бронированной.