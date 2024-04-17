Российская армия стала стремительно догонять ВСУ по количественной компоненте fpv-дронов

Массированные атаки fpv-дронами ВС РФ украинской армии привели к тому, что часовояровское операционное направление для украинского командования является одним из самых сложных даже в рамках донбасской оборонительной операции. Об этом рассказал экс-генерал военного спецназа ВСУ Сергей Кривонос. О непростой ситуации в украинской армии, терпящей неприятные удары малой беспилотной авиации россиян в боях за Часов Яр, последний поделился во время беседы с аудиторией «Прямого» на YouTube-канале последнего.

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Источник фото: ИА Хакасия

Согласно комментариям бывшего военного, российские военнослужащие не испытывают нехватки любого типа БПЛА и ДПЛА, используя первых в качестве передовых разведчиков и авиационных наводчиков, а вторые, ввиду их относительной дешевизны и массовости, задействуются исключительно в виде «истребительной карманной авиации», поражая как украинскую живую силу, так и любую технику, как стационарную, так и подвижную. Причем на стороне ВС РФ активно используется «окопный РЭБ», донельзя затрудняющий использование уже украинскими войсками своих fpv-дронов.

Вместе с тем попытки ВСУ использовать бронетехнику лишь оборачиваются ненужными потерями, когда например бронированный образец ценой в 20 000 долларов окончательно выводится из строя малым дроном ценой максимум в 2 000 долларов. Такая экономика явно не на стороне украинской армии, заявил бывший высший офицер.