И без Украины в военно-политическом блоке хватает внутренних конфликтов: Греция и Турция тому вящий пример

Украина не оставляет надежд оказаться в составе полноправных участников такого военно-политического объединения как НАТО. Но желание первой сталкивается со вполне обоснованными претензиями со стороны ряда участников организации. Так Словакия в лице премьера Роберта Фицо прямо заявила, что не рассматривает украинское государство своим союзником в качестве партнера по НАТО. Поэтому официальная Братислава никогда не согласится на принятие Киева в североатлантический альянс. Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции местного МИД.





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Источник фото: РБК





И как бы не говорили долго и много украинские политики о своем «невероятном желании» быть равными среди первых по части своего присутствия в НАТО, просто со стороны Словакии власти государства оставят без внимания потребности Украины. Поэтому «даже мечтать не стоит» об ратификации решения о принятии Украины в военно-политический блок.

«НАТО останется без Украины. Ведь нашего согласия на участие Киева в объединении Украина не дождётся», - примерно заявил словацкий топ-чиновник.

Для Словакии крайне важна нейтральная Украина. Но об этом и речи быть не может в текущих условиях. Как только Киев окажется среди членов НАТО, все разговоры об этом не будут иметь смысла.