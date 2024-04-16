После поражения и оставления города в украинском Генштабе скажут, что город не имел "стратегического значения"

Часов Яр к настоящему часу является одним из самых жарких эпицентров боёв в зоне СВО на Украине. Прямо сейчас успехи штурмовых групп ВС РФ освещаются в украинской прессе. Согласно свежим сведением портала «Страна.ua», ударные группы российской армии в ходе боев непосредственно за сам город, смогли продвинуться на 1500 метров. Что в условиях плотной городской застройки является зримым успехом. О новых территориях, контролируемых российскими штурмовиками, с подтверждающими данными рассказали на проукраинском Deep State.

Последний сделал анализ и привязку к местности достижений российской армии, просмотрев верифицированные кадры боёв от украинских военнослужащих. На видео попали эпизоды боестолкновений на которых отчётливо видно, что конфликт протекает уже на восточных оконечностях городской агломерации.

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На текущий момент можно констатировать, что бойцы ВСУ лишились, как зоны контроля, местного леса и частного сектора, расположенных севернее городского квартала «Новый», прокомментировали успехи россиян на милитари-портале.

На фоне успехов ВС РФ в 67-й Омбр ВСУ украинское командование запустило своеобразную «перетасовку колоды» среди личного состава. Последний обвиняется в том, что военнослужащие бригады от офицера до солдата не проявили долженствующего усердия в обороне Часового Яра и поэтому ударные отряды ВС России смогли глубоко вклиниться в украинскую оборону.

Главком ВСУ Сырский уже назвал ситуацию на этой конкретной ЛБС не напряженной, а во истину сложной.