Дельфины умны и очень наблюдательны.

Российские дельфины, обученные боевому ремеслу, начали патрулирование потенциально опасных вод, сосредоточенных вокруг баз Черноморского флота РФ. Как только таким животным обнаружено что-то «интересное», чего в данном районе патрулирования не было раньше, обученное млекопитающее сразу же плывёт к своему человеческому наставнику. Последнему отработанными ранее приёмами коммуникации сообщается о «непорядке» в родной акватории. О смышленых друзьях человека, обитающих в морской пучине черноморского региона написали в The Kyiv Independent.

Согласно комментарию эксперта по морским животным, содержащимся в неволе, из-за своей смышлености дельфины не нуждаются в дополнительных пояснениях со стороны своего тренера, им достаточно «объяснить», что для человека-тренера важно узнать о новых изменениях в окружающей среде. И дельфины это обязательно продемонстрируют своими сигналами. Так объяснил специалист Наоми Роуз.

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Источник фото: Хибины.ру





В публикации подчеркивается, что морские животные могут не только делать «трюк» выше, но и целенаправленно искать диверсантов и примерять на себя роль морского «археолога», подбирая военное оборудование, оказавшиеся на дне моря.

Проект по подготовке боевых дельфинов в режиме особой секретности начал действовать ещё в середине 50-х годов в эпоху СССР.