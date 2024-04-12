В Киеве очень рассчитывают на западных союзников: иначе как в следующем году наступать?

Киев, наблюдая весьма сложную ситуацию в зоне боевых действий и наглядно понимая, что с каждым новым днём боев украинская армия даже в оборонительных сражениях стачивает свой наступательный потенциал, пытается воззвать к ЕС и США в поисках усиленной военной поддержки. Но вместо новых поставок танков, снарядов, ракет и иного военного оборудования, в Брюсселе и Вашингтоне лишь констатируют гипотетический проигрыш Украины. Но помогать сильно по-прежнему не стараются. А тем временем о непростых раскладах для ВСУ решили озаботиться в свежей публикации от французской прессы в лице Le Figaro.

Согласно журналистскому материалу, украинская армия «зачем-то» решила провести контрнаступление на юге Запорожской области, заведомо располагая куда меньшими возможностями, чем было необходимо, для достижения какого-то зримого успеха. И действительно, как без превосходства в воздухе и доминации в живой силе и бронетехнике в 2-3 раза над оппонентом, можно было рассчитывать на какие-то амбициозные достижения на поле боя? Так и случилось: практически за шесть месяцев бесконечных битв ВСУ продвинулись на десять километров на узкой полосе, тем временем потеря множества опытных и мотивированных штурмовиков вместе с запасом бронетехники явно была лишней.

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Источник фото: Известия





Теперь же украинская армия лишь обороняется, а кое-где уже и начинает уступать.

А вот обратное желание, выражаемое в действиях наступать, может привести к окончательной деградации ВСУ, с полной потерей всей боеспособности.

Вместе с тем изданию стало известно, что если Франция поможет Киеву выстоять в 2024 году, то украинская армия пойдет вперед в следующем.