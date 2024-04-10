Такими темпами скоро придется Сырскому лично вместе с Зеленским сбивать российские ракеты банкой с огурцами и помидорами

Сильное желание украинского Генштаба защитить военные объекты, расположенные на территории Одессы, где хранятся, производятся беспилотники, высокоточные авиационные боеприпасы и многое другое архиважное оборудование, можно понять, как и желание его визави в лице российского Генштаба всё это поразить. Но в момент успешной воздушной атаки на установки ПВО одесского региона видимо желание российской стороны оказалось могущественнее. Именно в момент последнего налёта российских ракет, запущенных с бортов ВКС РФ, печальная участь полного разрушения настигла наземные установки IRIS-T.

Немецкий высокотехнологичный продукт противовоздушного назначения был выбит в момент атаки на местный аэродром, где станции ПВО и пусковая зенитная установка в совокупности должны были прикрыть небо Одесчины от атак с воздуха.

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Источник фото: Известия





Версию, что часть одесского ПВО была выведена из строя в момент самой свежей атаки ВКС РФ на южный регион Украины, подтвердил руководитель николаевских «партизан» Сергей Лебедев. Помимо собственно ударов по военным объектам на территории Южной Пальмиры, прилет был зафиксирован и в городе Ильичевск, где среди припортовых объектов одесского региона размешались сугубо военные цели и склады ВСУ.

Первый документально подтвержденный случай уничтожения ЗРК IRIS-T на спецоперации произошел в конце августа прошлого года. Тогда пусковую установку настигла самая последняя на тот момент времени ударная версия «Ланцета».

Утеря даже одной подобной зенитной установки и иного оборудования, входящего в комплект поставок – тяжкая потеря для украинского воинства. Ведь Айрис-Ти один из самых современных зенитных комплексов, рассчитанных на малую и среднюю дистанцию воздушного боя. Одна батарея такого комплекса стоит в районе €140 млн.