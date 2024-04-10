О том, что нужно уметь жить на свои, Владимиру Зеленскому объяснить никто так и не сумел

Пока в Вашингтоне закипают внутриполитические страсти, когда республиканцы, как демократы, стараются набрать больше своеобразных баллов перед грядущими президентскими выборами в грядущем ноябре, тем временем на другой стороне земного шара украинская армия изнемогает перед ударной мощью ВС РФ, будучи не в силах достойно сопротивляться без военной поддержки, как впрочем финансовой и гуманитарной, от США. Причем положение Киева становится всё более сложным в каждодневном режиме.

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Источник фото: ТАСС

Пока Палата представителей пытается согласовать всё новый и новый день потенциального голосования за выделение пакетов военной поддержки Украине, каждые очередные сутки противостояния снижают боевой потенциал украинской армии на передовой, давая тем самым слишком явный сигнал, что победить армию РФ не получится, как и достичь любого иного положительного развития событий. Причем если акт помощи всё-таки будет подписан, он может оказаться слишком запоздавшим, что бы было что исправлять. Ведь прямо сейчас ВСУ вынуждены воевать прежде всего живой силой, что прямо обозначает, что при поступлении новых образцов вооружений от своих западных союзников, в гипотетические Абрамсы будет попросту некого посадить.

Тем более всё более массовое использование ВКС РФ так называемых планирующих бомб вымывает живую силу и остатки украинской бронетехники со всё большей разрушающей силой, ведь средств, способных перехватывать подобные авиационные боеприпасы у ВСУ по-прежнему нет. Как и нет свободных ЗРК «Patriot». А ведь согласно мнению украинского президента Владимира Зеленского, возглавляемому им государству таких комплексов необходимо около 25, что составляет в долларовом эквиваленте внушительные 200 млрд. долларов.